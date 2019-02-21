2019-02-21T11:02:11+03:00
Происшествия

Водитель иномарки на трассе М-10 в Тверской области не уступил дорогу "ВАЗу"

Травмы в аварии получили два человека
Виктория ЖУКОВА
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После удара "Шкоду" отбросило на обочину Фото: УГИБДД России по Тверской областиПосле удара "Шкоду" отбросило на обочину Фото: УГИБДД России по Тверской области
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На 307 километре автотрассы М-10 в Тверской области «Шкода Октавия» врезалась в «ВАЗ 2112». Авария произошла около 13:00 20 февраля.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 37-летний водитель иномарки выезжал с второстепенной дороги на главную. Мужчина не уступил проезд отечественной легковушки и спровоцировал столкновение. «ВАЗ», за рулем которого был 19-летний парень, ехал в сторону Санкт-Петербурга.

Травмы во время аварии получил водитель «ВАЗа» и его 21-летний пассажир. Пострадавших доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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