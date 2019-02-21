Новоторжская ярмарка «За шубой!» открылась в Твери!
Только 5 дней в «Олимпе» — распродажа шуб
Шубы сшиты по ГОСТам и имеют гарантию! Фото: Новоторжская ярмарка «За шубой!»
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Только 5 дней в Твери: с 20 по 24 февраля — распродажа шуб на Новоторжской ярмарке!
Спешите! Цены снижены:
Меховые шапки, жилеты — от 4 тыс. руб.
Мутон и нутрия — от 13 до 49 тыс. руб.
Каракуль — от 69 тыс. руб.
Норковые шубы — от 59 до 290 тыс. руб.
ВПЕРВЫЕ! Скидка на норковые шубы «ЗИМОС» — 20 000 руб.!
Успейте купить! Таких цен больше не будет!
Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет.
Рассрочка, кредит*.
Добро пожаловать за шубой!
20—24 февраля 2019 года, ср. - вс.
ТЦ «Олимп», 2-й этаж, с 10.00 до 20.00.
Тверь, Тверской пр-т, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU