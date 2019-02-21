Новоторжская ярмарка «За шубой!» открылась в Твери!

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-21T10:58:34+03:00

Шубы сшиты по ГОСТам и имеют гарантию! Фото: Новоторжская ярмарка «За шубой!»

Только 5 дней в «Олимпе» — распродажа шуб

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Только 5 дней в Твери: с 20 по 24 февраля — распродажа шуб на Новоторжской ярмарке!

Спешите! Цены снижены:

Меховые шапки, жилеты — от 4 тыс. руб.

Мутон и нутрия — от 13 до 49 тыс. руб.

Каракуль — от 69 тыс. руб.

Норковые шубы — от 59 до 290 тыс. руб.

ВПЕРВЫЕ! Скидка на норковые шубы «ЗИМОС» — 20 000 руб.!

Успейте купить! Таких цен больше не будет!

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет.

Рассрочка, кредит*.

Добро пожаловать за шубой!

20—24 февраля 2019 года, ср. - вс.

ТЦ «Олимп», 2-й этаж, с 10.00 до 20.00.

Тверь, Тверской пр-т, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU