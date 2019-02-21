2019-02-21T09:58:58+03:00
Происшествия

Молодая автомобилиста сбила 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне "зебры" в Твери

Водитель не успела затормозить
Виктория ЖУКОВА
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После ДТП травмы ребенка осмотрели в больницеПосле ДТП травмы ребенка осмотрели в больницеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери автомобилистка не заметила на дороге 10-летнюю девочку-пешехода. Около 17:00 20 февраля 25-летняя девушка ехала за рулем автомобиля «Renault Laguna» по улице Кольцевая. Возле дома №66 на проезжую часть в неустановленном месте вышел ребенок. Водитель не успела затормозить и сбила юного пешехода.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что девочка переходила дорогу в непосредственной видимости пешеходного перехода. После дорожно-транспортного происшествия травмы ребенка осмотрели в больнице.

Напомним, что 20 февраля на этой же улице произошло еще одно ДТП с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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