2019-02-21T09:28:53+03:00
Происшествия

Пассажир пострадал при столкновении двух отечественных легковушек в Твери

Дорогу автомобилисты не поделили рано утром
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла на перекрестке на улице Кольцевой Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвария произошла на перекрестке на улице Кольцевой Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери на улице Кольцевой столкнулись две отечественные легковушки. 61-летний водитель автомобиля «ЛАДА 219210» около 06:30 20 февраля поворачивал налево по зеленому сигналу светофора, на регулируемом перекрестке возле дома №23/2. Мужчина не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 21150», за рулем которого ехал 30-летний водитель.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 31-летнего пассажира «ВАЗА» с травмами отвезли в больницу, а водителю-виновнику медики оказали помощь на месте дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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