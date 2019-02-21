У некоторых уличных продавцов-нарушителей в Твери задолженность по штрафам более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:07 2019-02-21T09:07:28+03:00

Сразу двух должников специалисты заметили у дома №24 по Волоколамскому проспекту Фото: администрация Твери

Должники долго уклонялись от уплаты штрафов за нелегальную торговлю

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В Твери 20 февраля прошел очередной рейд по объектам незаконной торговли. Проверяли уличных продавцов в Заволжском, Московском и Центральном районах сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации Твери совместно с судебными приставами. Обнаружили они четырех нарушителей, у которых «висит» задолженность по штрафам.

Сразу двух должников специалисты заметили у дома №24 по Волоколамскому проспекту. Один продавец торговал текстильной продукцией, а второй – очками. Задолжали они 20 и 200 тысяч рублей соответственно.

Следующего нарушителя обнаружили у дома №2/26 по Комсомольскому проспекту. Продавец продуктов задолжал более 220 тысяч рублей по штрафам.

Самый большой долг был у продавца текстиля, который обосновался на площади Терешковой. Нарушитель не оплатил свыше 300 тысяч рублей.

В администрации Твери уточнили, что все четверо должников долгое время уклонялись от уплаты штрафов за нелегальную торговлю. У всех должников арестовали продукцию. Получить обратно ее они могут в течение 10 дней, оплатив предварительно задолженность. В противном случае товар будет реализован, а средства от его продажи поступят в бюджет города.

ИСТОЧНИК KP.RU