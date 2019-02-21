2019-02-21T08:42:43+03:00
Общество

Более 30 млн рублей выделено на выплаты медикам, которые переедут работать в сельскую местность Тверской области

Врачи получают 1 млн рублей «подъёмных», а фельдшеры - 500 тысяч
Виктория ЖУКОВА
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Врачи получают 1 млн рублей «подъёмных», а фельдшеры - 500 тысячВрачи получают 1 млн рублей «подъёмных», а фельдшеры - 500 тысячФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Врачи и фельдшеры, которые трудоустроятся на работу в сельской местности Тверской области, получат в 2019 году единовременные компенсации. Общая сумму выделенных средств - 23,5 млн рублей (14,1 млн рублей из федерального бюджета, и 9,4 млн рублей из регионального).

Размер «подъёмных» для врачей по программе «Земский доктор» - 1 млн рублей, для фельдшеров - 500 тысяч рублей.

Также на территории Верхневолжья действует региональная мера поддержки по привлечению и закреплению на селе медицинских работников среднего звена. На единовременные компенсации этой категории специалистов в 2019 году в региональной казне выделено 7,5 млн рублей. Медработники получат по 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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