2019-02-21T08:11:30+03:00
Общество

Продавец магазина в Тверской области выгнала вооруженного грабителя

Мужчина планировал забрать деньги из кассы, но что-то пошло не по плану
Виктория ЖУКОВА
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Продавца не смутил вооруженный грабительПродавца не смутил вооруженный грабительФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Осташковском городском суде Тверской области была избрана мера пресечения двум местным жителям, которые совершили разбойное нападение.

Вечером 15 февраля мужчины подъехали на автомобиле к магазину "Гуляевский" в Осташкове. Один из злоумышленников остался в машине, когда второй надел маску на лицо, взял пистолет и вошел в магазин.

Мужчина стал угрожать оружием продавцу, требуя передать всю выручку. Женщина смогла дать отпор злоумышленнику и даже выгнать его из магазина. В итоге преступники-неудачники уехали.

В пресс-службе суда сообщили, что один из грабителей имеет непогашенную судимость. Мужчин по решению суда взяли под арест. Однако постановления еще в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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