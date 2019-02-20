Из-за нарушений законодательства в Тверской области арестовано 60 шуб на сумму более двух миллионов рублей.

СЕГОДНЯ 20:31 2019-02-20T20:31:28+03:00

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Управлением Роспотребнадзора по Тверской области за 2018 год были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 30 организаций, занимающихся продажей шуб и меховых изделий. Специалисты проверили 368 изделий, из которых 192 не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза, и ещё 87 - требованиям постановления Правительства РФ об обязательной маркировке одежды из натурального меха, принятого в 2016 году.

По итогам проверок арестовано 60 меховых изделий на общую сумму 2 миллиона 93 тысячи рублей - сообщает ведомство.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. А общая сумма штрафов, наложенных на недобросовестных предпринимателей, составила 60 тысяч рублей. 17 единиц продукции на общую сумму 646 800 рублей было конфисковано.

ИСТОЧНИК KP.RU