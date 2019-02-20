2019-02-20T20:31:28+03:00
Общество

Из-за нарушений законодательства в Тверской области арестовано 60 шуб на сумму более двух миллионов рублей.

Виновные лица привлечены к ответственности
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Не всякую шубу можно продавать в магазине законноНе всякую шубу можно продавать в магазине законноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области за 2018 год были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 30 организаций, занимающихся продажей шуб и меховых изделий. Специалисты проверили 368 изделий, из которых 192 не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза, и ещё 87 - требованиям постановления Правительства РФ об обязательной маркировке одежды из натурального меха, принятого в 2016 году.

По итогам проверок арестовано 60 меховых изделий на общую сумму 2 миллиона 93 тысячи рублей - сообщает ведомство.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. А общая сумма штрафов, наложенных на недобросовестных предпринимателей, составила 60 тысяч рублей. 17 единиц продукции на общую сумму 646 800 рублей было конфисковано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турнир по русскому рукопашному бою "Мстинская традиция" соберет в Твери участников со всей России
Ямы на дорогах латают в Московском районе Твери
Выставка истории Вооруженных сил России откроется в Твери
Участник тверской команды КВН "Плюшки имени Ярослава Мудрого" стал новым участником Comedy Club
Росгвардейцы в Твери и Торопце задержали двух мужчин, которые похитили велосипед и алкоголь
В Твери приступили к сборке большого купола Спасо-Преображенского собора
Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти двух людей во время пожара в Тверской области
Подозреваемый в краже задержан в Тверской области
Илья Ковальчук из Твери забросил 430-шайбу в НХЛ
Определены победители тверского туристического фотоконкурса
12 млн рублей заплатит женщина, которая сожгла гостиницу в Тверской области