Ямы на дорогах латают в Московском районе Твери
- Аварийно-ямочный ремонт является временной мерой, позволяющей поддерживать нормативное состояние улично-дорожное сети до проведения полномасштабных ремонтных работ, - объясняют необходимость такого рода ремонта в администрации Твери. - Участки для ремонта отбираются на основании постоянного мониторинга состояния дорожной сети.
Сегодня, 20 февраля, основной объём работ производится в Московском районе города – на Волоколамском путепроводе, Волоколамском проспекте и Московском шоссе. На Московском шоссе работы будут продолжены и завтра.
Всего на проведение кампании по ремонту Тверских дорог в этом году выделено более 1,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU