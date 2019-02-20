Ямы на дорогах латают в Московском районе Твери

СЕГОДНЯ 20:11 2019-02-20T20:12:00+03:00

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- Аварийно-ямочный ремонт является временной мерой, позволяющей поддерживать нормативное состояние улично-дорожное сети до проведения полномасштабных ремонтных работ, - объясняют необходимость такого рода ремонта в администрации Твери. - Участки для ремонта отбираются на основании постоянного мониторинга состояния дорожной сети.

Сегодня, 20 февраля, основной объём работ производится в Московском районе города – на Волоколамском путепроводе, Волоколамском проспекте и Московском шоссе. На Московском шоссе работы будут продолжены и завтра.

Всего на проведение кампании по ремонту Тверских дорог в этом году выделено более 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU