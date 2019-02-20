2019-02-20T20:12:00+03:00
Общество

Ямы на дорогах латают в Московском районе Твери

Ремонтом занимается МУП «ЖЭК»
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Ямочный ремонт - временная мера, сообщают в администрации городаЯмочный ремонт - временная мера, сообщают в администрации городаФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

- Аварийно-ямочный ремонт является временной мерой, позволяющей поддерживать нормативное состояние улично-дорожное сети до проведения полномасштабных ремонтных работ, - объясняют необходимость такого рода ремонта в администрации Твери. - Участки для ремонта отбираются на основании постоянного мониторинга состояния дорожной сети.

Сегодня, 20 февраля, основной объём работ производится в Московском районе города – на Волоколамском путепроводе, Волоколамском проспекте и Московском шоссе. На Московском шоссе работы будут продолжены и завтра.

Всего на проведение кампании по ремонту Тверских дорог в этом году выделено более 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за нарушений законодательства в Тверской области арестовано 60 шуб на сумму более двух миллионов рублей.
Турнир по русскому рукопашному бою "Мстинская традиция" соберет в Твери участников со всей России
Выставка истории Вооруженных сил России откроется в Твери
Участник тверской команды КВН "Плюшки имени Ярослава Мудрого" стал новым участником Comedy Club
Росгвардейцы в Твери и Торопце задержали двух мужчин, которые похитили велосипед и алкоголь
В Твери приступили к сборке большого купола Спасо-Преображенского собора
Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти двух людей во время пожара в Тверской области
Подозреваемый в краже задержан в Тверской области
Илья Ковальчук из Твери забросил 430-шайбу в НХЛ
Определены победители тверского туристического фотоконкурса
12 млн рублей заплатит женщина, которая сожгла гостиницу в Тверской области