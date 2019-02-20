2019-02-20T19:20:02+03:00
Общество

Выставка истории Вооруженных сил России откроется в Твери

Посетить ее можно в будние дни с 10:00 до 18:00
Виктория ЖУКОВА
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Выставка откроется в субботу, 23 февраля Фото: администрация ТвериВыставка откроется в субботу, 23 февраля Фото: администрация Твери
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В Твери в День защитника Отечества свою работу начнет выставка «Память сильнее времени», посвященная столетней истории Вооруженных сил России 1914-2014 гг.

Посетители смогут ознакомиться с военной историей, осмотреть представленные экспонаты оружия, образцы военной формы одежды, элементы быта, а также фотоматериалы из личных архивов. Работать будет еще и интерактивная площадка «Штабная землянка», посвященная теме Великой Отечественной Войны.

Выставка будет расположена по адресу: Тверь, улица Новоторжская, 12А (цокольный этаж). Посетить ее можно в будние дни с 10:00 до 18:00 (23 февраля с 11:00 до 16:00).

В администрации Твери уточнили, что пока выставка работает в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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