В Твери приступили к сборке большого купола Спасо-Преображенского собора

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-20T17:40:07+03:00

Также всё готово к возведению стен колокольни

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В Твери прошло очередное совещание, на котором обсуждался ход работ по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери. Провел его митрополит Тверской и Кашинский Савва.

На встрече обсуждались вопросы финансирования, некоторых видов строительных работ, иные вопросы сроков строительства. После чего участники совещания посетили территорию строительной площадки.

Работа идет полным ходом в соответствии с планами. В настоящее время залит монолитный фундамент колокольни, заканчивается кирпичная кладка подкупольных барабанов собора, завершено черновое перекрытие апсидной кровли.

Также рабочие приступили к сборке большого соборного купола на самом соборе и к сушке помещения. С этой целью помещение закрывается, что отсекает поступление воздуха в помещение собора.

- Во второй половине марта планируются гидроизоляция фундамента, монолитные работы, прокладка электропроводки в помещении храма, - комментируют в благотворительном фонда «Собор».

ИСТОЧНИК KP.RU