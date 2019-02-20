Росгвардейцы в Твери и Торопце задержали двух мужчин, которые похитили велосипед и алкоголь

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-20T18:04:06+03:00

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Росгвардейцы в Твери и Торопце задержали двух граждан, которые совершили открытое хищения из магазина и кражу велосипеда.

В областной столице у местного жителя похитили велосипед. Отрабатывая поступивший сигнал, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на одной из городских улиц заметили мужчину со схожим по приметам транспортным средством. Увидев правоохранителей, он бросил велосипед и попытался убежать.

Второй случай произошел в Торопце. Там местный житель вынес из магазина алкоголь, забыв его оплатить. Прибыв по сигналу на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя.

В пресс-службе ведомства сообщили, что оба подозреваемых передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Также были возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU