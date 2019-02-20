2019-02-20T17:29:17+03:00
Происшествия

Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти двух людей во время пожара в Тверской области

Еще двое во время пожара получили травмы
Виктория ЖУКОВА
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Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при отапливании жилого помещенияПричиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при отапливании жилого помещенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Следователи регионального СК проводят доследственную проверку после пожара в Тверской области. 19 февраля в доме № 21 на улице Гоголя в Торжка загорелся жилой дом. Пожар унес две жизни - погибли мужчина 1972 года рождения и женщина 1985 года рождения.

Пострадали во время пожара еще двое - мужчина 1980 года рождения и женщина 1991 года рождения. Они были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы Торжка.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что сгоревший дом расположен в частном секторе города. Это одноэтажное деревянное строение с печным отоплением.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при отапливании жилого помещения, проверяется также версия о неисправности печного оборудования.

В рамках проведения проверки назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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