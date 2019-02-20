Подозреваемый в краже задержан в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-20T17:10:12+03:00

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К полицейским Кимрского района Тверской области с заявлением о краже обратилась 57-летняя женщина. Потерпевшая сообщила, что неизвестный похитил её кошелек, в котором находились деньги.

Во время разбирательств было установлено, что в день происшествия женщина оплатив покупки в магазине оставила без присмотра бумажник, чем и воспользовался злоумышленник. Прибыв на место преступления силовики изъяли записи с камер видеонаблюдения, после чего принялся искать подозреваемого. Некоторое время спустя был задержан и 31-летний подозреваемый, местный житель. В итоге мужчина был доставлен в полицию, где сознался в преступлении. Также он рассказал, что кошелек он выбросил, а деньги потратил по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU