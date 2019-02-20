Определены победители тверского туристического фотоконкурса
В Тверской области региональное министерство туризма объявило результаты фотоконкурса «Путешествуй с WelcomeTver». Участвавали в нем более 500 работ.
Главной целью конкурса стало увеличение туристического потока в Верхневолжье, а также демонстрация достопримечательностей региона через художественные кадры.
Работы принимались по трем номинациям: «Тверь в кадре», «Welcome Люди» и «Зимняя Тверь». Победителями стали Сергей Гудий, на снимке которого в черно-белых цветах изображен Старый Волжский мост, Дарья Городова, которая сфотографировала прекрасную пассажирку на перроне, и Роман Какоткин, зимний тверской пейзаж которого напоминает сказочную картину.
Лучшие фотографии будут опубликованы на туристическом портале welcometver.ru, а также представят регион на экспозициях в Москве. Кроме того, с талантливыми фотографами Министерство туризма продолжит сотрудничество.
Награждение победителей пройдет 1 марта в музее фотографии «Искра».
Победитель в номинации "Welcome Люди" Фото: Дарья Городовая
Победитель в номинации "Тверь в кадре" Фото: Сергей Гудий
ИСТОЧНИК KP.RU