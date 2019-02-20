Определены победители тверского туристического фотоконкурса

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-20T16:28:02+03:00

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В Тверской области региональное министерство туризма объявило результаты фотоконкурса «Путешествуй с WelcomeTver». Участвавали в нем более 500 работ.

Главной целью конкурса стало увеличение туристического потока в Верхневолжье, а также демонстрация достопримечательностей региона через художественные кадры.

Работы принимались по трем номинациям: «Тверь в кадре», «Welcome Люди» и «Зимняя Тверь». Победителями стали Сергей Гудий, на снимке которого в черно-белых цветах изображен Старый Волжский мост, Дарья Городова, которая сфотографировала прекрасную пассажирку на перроне, и Роман Какоткин, зимний тверской пейзаж которого напоминает сказочную картину.

Лучшие фотографии будут опубликованы на туристическом портале welcometver.ru, а также представят регион на экспозициях в Москве. Кроме того, с талантливыми фотографами Министерство туризма продолжит сотрудничество.

Награждение победителей пройдет 1 марта в музее фотографии «Искра».

Победитель в номинации "Welcome Люди" Фото: Дарья Городовая

Победитель в номинации "Тверь в кадре" Фото: Сергей Гудий

ИСТОЧНИК KP.RU