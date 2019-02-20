12 млн рублей заплатит женщина, которая сожгла гостиницу в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-20T16:01:46+03:00

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В Тверском областном суде оставили без изменений решение Заволжского районного суда по делу о пожаре в гостинице. В трактире «Русь» в Бежецке 25 июля 2015 года вспыхнул один из номеров, где остановилась жительница Санкт-Петербурга. Через окно огонь перекинулся наружу и на чердак.

Эксперты установили, что причиной пожара стало неосторожное обращение постоялицы со спичками. Владельцу гостиницы был причинен материальный ущерб на сумму свыше 13,8 млн рублей.

Заволжский районный суд Твери обязал женщину, виновную в пожаре, выплатить владельцу 12 млн рублей. Это решение было обжаловано в суде высшей инстанции, но жалоба осталась без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU