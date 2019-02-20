На установку Ржевского мемориала Советскому солдату собрано уже более 100 миллионов рублей в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-20T15:39:29+03:00

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Идея создания мемориала впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.

Под возведение памятника выделен земельный участок площадью около 4 гектаров рядом с деревней Хорошево и трассой М-9 «Балтия». Строительство будет курировать Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы), а за создание инфраструктуры отвечает регион.

Мемориал создадут по выигравшему в творческом конкурсе проекту «Я убит подо Ржевом». Его авторы - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Андрей Фомин. Скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе. На месте установки скульптурной группы в прошлом году состоялось открытие закладного камня. Увидеть свет готовый мемориал должен в 2020 году, в 75-летнюю годовщину Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU