Директора энергокомпании из Тверской области подозревают в преднамеренном банкротстве

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-20T15:36:00+03:00

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В Тверской области сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России обнаружили, что руководитель одной из энергетических компаний Вышневолоцкого района ведет противоправную деятельность.

Директор фирмы заключила фиктивные договоры вексельных займов на общую сумму 15 миллионов рублей. Сделано это было с целью признания неплатёжеспособность предприятия, чтобы не рассчитываться с кредиторами.

В региональном УМВД России сообщили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту “Преднамеренного банкротств”. Грозит ей до шести лет лишения свободы и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU