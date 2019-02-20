Ветер в Тверской области усилится до 20 метров в секунду
В Тверской области ожидается усиление ветра. Жителей Верхневолжья предупреждает региональное ГУ МЧС, ссылаясь на данные Тверского гидрометцентра.
21 и 22 февраля на территории региона прогнозируется усиление северного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду.
Жителям стоит на улице обходить шаткие строения и сухие деревья, а также обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и рекламных конструкций.
Опасно в такую погоду стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).
ИСТОЧНИК KP.RU