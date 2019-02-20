Ветер в Тверской области усилится до 20 метров в секунду

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-20T14:40:31+03:00

Отдельные порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Тверской области ожидается усиление ветра. Жителей Верхневолжья предупреждает региональное ГУ МЧС, ссылаясь на данные Тверского гидрометцентра.

21 и 22 февраля на территории региона прогнозируется усиление северного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

Жителям стоит на улице обходить шаткие строения и сухие деревья, а также обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и рекламных конструкций.

Опасно в такую погоду стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU