Выделены средства для проведения подъёмочного ремонта трамвайных путей в Твери

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-20T14:16:58+03:00

Трамвай еще может вернуться в Тверь Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Трамваи в 2019 году планируют вернуть на городские улицы

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В Твери по итогам совместной работы регионального правительства, городской администрации МУП «ПАТП-1» принято решение о выделении средств на проведение подъёмочного ремонта трамвайных путей для возобновления движения по маршруту №5.

Средства будут направлены из регионального и городского бюджетов.

В администрации Твери сообщили, что планируется проведение установленных законом конкурсных процедур по отбору подрядчика. Уже по их итогам будет заключён контракт на производство ремонтных работ, по завершении которых трамвай №5 вернется на городские улицы. Реализованы эти планы будут в течение строительного сезона 2019 года.

Напомним, что трамвайное движение в Твери было приостановлено в ноябре 2018 года из-за неудовлетворительного состояния путей. Подъёмочный ремонт путей позволит обеспечить нормативную эксплуатацию на не менее двух лет. На дальнейшую перспективу планируется проведение капитального ремонта путей.

ИСТОЧНИК KP.RU