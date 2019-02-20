2019-02-20T14:16:58+03:00
Общество

Выделены средства для проведения подъёмочного ремонта трамвайных путей в Твери

Трамваи в 2019 году планируют вернуть на городские улицы
Виктория ЖУКОВА
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Трамвай еще может вернуться в ТверьТрамвай еще может вернуться в ТверьФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери по итогам совместной работы регионального правительства, городской администрации МУП «ПАТП-1» принято решение о выделении средств на проведение подъёмочного ремонта трамвайных путей для возобновления движения по маршруту №5.

Средства будут направлены из регионального и городского бюджетов.

В администрации Твери сообщили, что планируется проведение установленных законом конкурсных процедур по отбору подрядчика. Уже по их итогам будет заключён контракт на производство ремонтных работ, по завершении которых трамвай №5 вернется на городские улицы. Реализованы эти планы будут в течение строительного сезона 2019 года.

Напомним, что трамвайное движение в Твери было приостановлено в ноябре 2018 года из-за неудовлетворительного состояния путей. Подъёмочный ремонт путей позволит обеспечить нормативную эксплуатацию на не менее двух лет. На дальнейшую перспективу планируется проведение капитального ремонта путей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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