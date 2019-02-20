Два юных рецидивиста похитили инструменты из припаркованного “ВАЗа” в Тверской области
Возбуждено уголовное дело
Молодые люди ранее уже были судимыФото: Василий ХОДАРЕВ
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Из автомобиля 41-летнего жителя Тверской области похитили автозапчасти и другое имущество. Свою машину марки «ВАЗ», мужчина припарковал возле дома в Торопце. А потом обнаружил, что неизвестные вскрыли багажник.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что подозреваемый было двое. Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины 1996 и 1997 годов рождения.
-Фигуранты сознались в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, - уточнили в УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU