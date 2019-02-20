Два юных рецидивиста похитили инструменты из припаркованного “ВАЗа” в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-20T13:45:23+03:00

Молодые люди ранее уже были судимы Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Из автомобиля 41-летнего жителя Тверской области похитили автозапчасти и другое имущество. Свою машину марки «ВАЗ», мужчина припарковал возле дома в Торопце. А потом обнаружил, что неизвестные вскрыли багажник.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что подозреваемый было двое. Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины 1996 и 1997 годов рождения.

-Фигуранты сознались в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, - уточнили в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU