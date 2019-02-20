2019-02-20T13:24:54+03:00
Общество

Тверское суворовское военное училище планирует переехать в Мигалово

Новый корпус для учреждения будет строиться на улице Игоря Баталова
Виктория ЖУКОВА
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Торжественная церемония закладки первого камня состоится 21 февраля. Фото: vk.com/ "Тверь ВКонтакте"Торжественная церемония закладки первого камня состоится 21 февраля. Фото: vk.com/ "Тверь ВКонтакте"
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Для Тверского суворовского военного училища построят новое здание. Торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства состоится 21 февраля.

Новый корпус на 560 мест планируют возвести на улице Игоря Баталова в микрорайоне Мигалово. Построить там хотят целый городок: несколько корпусов, огромный спортзал, бассейн, ледовая площадка и теннисные корты. Представленный проект в настоящее время находится на утверждении.

Напомним, в 2018 году Тверское суворовское училище отметило 75-летие. Это старейшее подобное учреждение в стране. Оно выпустило уже более 15 000 суворовцев. Свыше 100 из них стали генералами, более 200 – кандидатами и докторами наук, двое – Героями Советского Союза, шестеро – Героями Российской Федерации, один – Героем Социалистического Труда.

Решение о строительстве новых корпусов было принято после того, как стало известно, что старое здание на улице Софьи Перовской уже не соответствует техническим условиям и инфраструктуре учебного заведения.

Построить там хотят целый городок Фото: vk.com/ "Тверь ВКонтакте"

Построить там хотят целый городок Фото: vk.com/ "Тверь ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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