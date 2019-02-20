Тверское суворовское военное училище планирует переехать в Мигалово
Для Тверского суворовского военного училища построят новое здание. Торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства состоится 21 февраля.
Новый корпус на 560 мест планируют возвести на улице Игоря Баталова в микрорайоне Мигалово. Построить там хотят целый городок: несколько корпусов, огромный спортзал, бассейн, ледовая площадка и теннисные корты. Представленный проект в настоящее время находится на утверждении.
Напомним, в 2018 году Тверское суворовское училище отметило 75-летие. Это старейшее подобное учреждение в стране. Оно выпустило уже более 15 000 суворовцев. Свыше 100 из них стали генералами, более 200 – кандидатами и докторами наук, двое – Героями Советского Союза, шестеро – Героями Российской Федерации, один – Героем Социалистического Труда.
Решение о строительстве новых корпусов было принято после того, как стало известно, что старое здание на улице Софьи Перовской уже не соответствует техническим условиям и инфраструктуре учебного заведения.
Построить там хотят целый городок Фото: vk.com/ "Тверь ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU