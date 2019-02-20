2019-02-20T12:44:19+03:00
Общество

Лихач из Тверской области 200 часов будет работать на пользу государства

За руль у него получится сесть в течение ближайших двух лет
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские дважды ловили водителя пьяным за рулемПолицейские дважды ловили водителя пьяным за рулемФото: Кирилл ЧАЩИН
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Бологовский городской суд Тверской области вынес обвинительный приговор Антонову А., который был пойман за рулем в состоянии опьянения, в то время, как уже был наказан за подобное нарушение.

В августе 2017 года лихач заплатил за нетрезвую езду 30 тысяч рублей штрафа, и расстался на 1 год и 7 месяцев с правами. Такое наказание мужчину не остановило. Вечером 3 января водитель был задержан неподалеку от вино-водочного магазина. Экспертиза пришла к выводу, что автомобилист был пьян.

Как сообщает пресс-служба Бологовского городского суда, в судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. В итоге нерадивого водителя приговорили к 200 часам обязательных работ, а также запретили садиться за руль в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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