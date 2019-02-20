Лихач из Тверской области 200 часов будет работать на пользу государства
Бологовский городской суд Тверской области вынес обвинительный приговор Антонову А., который был пойман за рулем в состоянии опьянения, в то время, как уже был наказан за подобное нарушение.
В августе 2017 года лихач заплатил за нетрезвую езду 30 тысяч рублей штрафа, и расстался на 1 год и 7 месяцев с правами. Такое наказание мужчину не остановило. Вечером 3 января водитель был задержан неподалеку от вино-водочного магазина. Экспертиза пришла к выводу, что автомобилист был пьян.
Как сообщает пресс-служба Бологовского городского суда, в судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. В итоге нерадивого водителя приговорили к 200 часам обязательных работ, а также запретили садиться за руль в течение двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU