2019-02-20T12:20:57+03:00
Общество

В Тверской области по-прежнему востребованы инженеры, слесари, строители и врачи

На рынке труда региона открыты более 10,5 тысяч вакансий
Виктория ЖУКОВА
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Рабочие специальности самые популярныеРабочие специальности самые популярныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тверской области в январе органы службы занятости региона трудоустроили более 800 жителей. Уровень безработицы в регионе снизился на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В данный момент на территории Верхневолжья открыто свыше 10,6 тысяч вакансий.

Самые востребованные специальности в регионе по-прежнему рабочие: инженерно-технический профиль, слесари, слесари-сантехники, электрогазосварщики, механики и другие (всего заявлено 3,5 тысяч вакансий).

Еще 1,5 тысяч вакансий открыто в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Востребованы также кадры в строительстве, транспортной отрасли, образовании и науке, сферах продаж, бытового обслуживания и других.

В Верхневолжье зарегистрировано 4,8 тысячи безработных граждан. Службой занятости ведётся работа по расширению возможностей для поиска подходящей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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