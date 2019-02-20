Браконьер за двух убитых лосей в Тверской области заплатит 800 тысяч рублей
В Тверской области прокуратура Лесного района поддержала обвинение в отношении браконьера из Новгородской области.
Установлено, что 4 ноября 2018 года мужчина охотился в лесу возле села Никольское Тверской области. При этом разрешения на охоту у него не было.
Браконьер убил из ружья ИЖ-27 двух самок лося, чем причинил Российской Федерации ущерб в сумме 800 тысяч рублей.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что подсудимого признали виновным. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года. Также мужчина должен возместить имущественный вред в полном объеме.
Приговор суда уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU