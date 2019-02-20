Браконьер за двух убитых лосей в Тверской области заплатит 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-20T12:00:46+03:00

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В Тверской области прокуратура Лесного района поддержала обвинение в отношении браконьера из Новгородской области.

Установлено, что 4 ноября 2018 года мужчина охотился в лесу возле села Никольское Тверской области. При этом разрешения на охоту у него не было.

Браконьер убил из ружья ИЖ-27 двух самок лося, чем причинил Российской Федерации ущерб в сумме 800 тысяч рублей.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что подсудимого признали виновным. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года. Также мужчина должен возместить имущественный вред в полном объеме.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU