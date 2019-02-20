В трамвайном парке Твери простаивает 24 вагона, а водителям предложили временно управлять троллейбусами

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-20T11:34:50+03:00

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В Твери до сих пор не решена судьба трамваев. Городской трамвайный парк в настоящий момент включает в себя 24 вагона: 8 новых "Сити Старов", 10 подаренных Москвой стареньких КТМ и 6 капитально отремонтированных не менее стареньких Татр (есть ещё два в резерве). При этом для обслуживания одного маршрута, например №5, достаточно и 14 единиц.

В настоящее время водители трамваев находятся в простое. Им предложено переучиться за счёт предприятия на водителей троллейбусов, но пока согласились только трое. Кто-то из них работает кондуктором или контролёром, а кто-то сидит дома. Слесарей из трамвайного депо также временно перевели на работу в автобусный и троллейбусный парки.

Начальник МУП ПАТП-1 Артур Сычёв рассказал ТИА, что инструментальное обследование трамвайных путей выявило серьезные проблемы. На трёх участках, где раньше проводился ремонт, нужны небольшие регламентные работы (Тверской проспект, пл. Капошвара, Новый мост, участок обособленных путей в Заволжье). А вот по остальным участкам есть серьезная изношенность, что в конечном итоге привело бы к сходам вагонов с рельсов, ДТП и другим происшествиям.

Из сложившейся ситуации существует два выхода: сделать так называемый подъёмочный ремонт или капитальный. Первый в разы дешевле, позволит обновить около 30% путей (шпалы, отдельные участки рельс, балластовое основание и др.), но и время эксплуатации минимальное – года три условно и то без гарантий. На такой ремонт, по предварительной оценке, потребуется порядка 140 млн рублей. Средства выделят из регионального и муниципального бюджетов в рамках программы по ремонту дорог.

А вот капитальный ремонт, который по сути надо проводить не реже, чем раз в 15 лет, будет стоить 700 млн рублей. Модернизация по бесшпальной современной технологии обойдется в два раза дороже - 1.2 млрд рублей минимум.

ИСТОЧНИК KP.RU