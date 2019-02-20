Пожилая женщина выпала из окна многоэтажки в Твери

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-20T11:02:36+03:00

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В Твери во вторник, 19 февраля пожилая женщина выпала из окна дома. Трагедия произошла в одном из домов на Октябрьском проспекте в микрорайоне "Южный". От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело обнаружили прохожие.

Подробности случившегося устанавливают правоохранительные органы. Рассматриваются все версии случившегося.

Напомним, что в прошлом месяце подобный случай произошел в Пролетарском районе. Женщина погибла, упав с балкона второго этажа в результате несчастного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU