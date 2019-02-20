2019-02-20T10:48:23+03:00
Общество

50 экскурсоводов Тверской области бесплатно пройдут курсы по повышению квалификации

Аттестованные специалисты получат удостоверения и попадут в список рекомендаций на туристическом портале региона
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Аттестованные экскурсоводы получат удостоверения, бейджи и будут внесены в список гидов на туристическом портале Тверской областиАттестованные экскурсоводы получат удостоверения, бейджи и будут внесены в список гидов на туристическом портале Тверской областиФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Перед новым туристическим сезоном в Тверской области готовят экскурсоводов и гидов-переводчиков. Все специалисты, а их около 50, пройдут аттестацию и бесплатное обучение. Программа реализуется региональным Министерством туризма.

- Подготовка квалифицированных специалистов, повышение качества туристских услуг – в числе приоритетных направлений госпрограммы Тверской области по развитию индустрии гостеприимства, - напомнили в областном правительстве.

Сдавать экзамены экскурсоводы будут 26 февраля. Им предстоит решить два задания и провести контрольную экскурсию, во время которой необходимо заинтересовывать слушателей и найти ответы на нестандартные вопросы.

Оценивать уровень подготовки и владение материалом будет экспертный совет из числа специалистов Министерства туризма и региональной ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Аттестованные экскурсоводы получат удостоверения, бейджи и будут внесены в список гидов на туристическом портале Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два юных рецидивиста похитили инструменты из припаркованного “ВАЗа” в Тверской области
Тверское суворовское военное училище планирует переехать в Мигалово
Лихач из Тверской области 200 часов будет работать на пользу государства
В Тверской области по-прежнему востребованы инженеры, слесари, строители и врачи
Браконьер за двух убитых лосей в Тверской области заплатит 800 тысяч рублей
В трамвайном парке Твери простаивает 24 вагона, а водителям предложили временно управлять троллейбусами
Пожилая женщина выпала из окна многоэтажки в Твери
На храме «Неупиваемая Чаша» в Твери установят крест
Два человека погибли и еще два пострадали во время пожара в Тверской области
Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Твери
Тверская спортшкола по видам гребли попала в тройку лучших Национальной спортивной премии
"Снежный десант" в этом году представят более 20 команд из разных районов Тверской области
Бывший директор школы Твери за взятку и присвоение денег получил штраф в 2,5 млн рублей
Финал VII областного конкурса «Танец, молодость, красота!» соберет 400 танцоров