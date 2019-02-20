50 экскурсоводов Тверской области бесплатно пройдут курсы по повышению квалификации

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-20T10:48:23+03:00

Аттестованные экскурсоводы получат удостоверения, бейджи и будут внесены в список гидов на туристическом портале Тверской области Фото: Виктория ЖУКОВА

Аттестованные специалисты получат удостоверения и попадут в список рекомендаций на туристическом портале региона

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Перед новым туристическим сезоном в Тверской области готовят экскурсоводов и гидов-переводчиков. Все специалисты, а их около 50, пройдут аттестацию и бесплатное обучение. Программа реализуется региональным Министерством туризма.

- Подготовка квалифицированных специалистов, повышение качества туристских услуг – в числе приоритетных направлений госпрограммы Тверской области по развитию индустрии гостеприимства, - напомнили в областном правительстве.

Сдавать экзамены экскурсоводы будут 26 февраля. Им предстоит решить два задания и провести контрольную экскурсию, во время которой необходимо заинтересовывать слушателей и найти ответы на нестандартные вопросы.

Оценивать уровень подготовки и владение материалом будет экспертный совет из числа специалистов Министерства туризма и региональной ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Аттестованные экскурсоводы получат удостоверения, бейджи и будут внесены в список гидов на туристическом портале Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU