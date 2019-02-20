50 экскурсоводов Тверской области бесплатно пройдут курсы по повышению квалификации
Перед новым туристическим сезоном в Тверской области готовят экскурсоводов и гидов-переводчиков. Все специалисты, а их около 50, пройдут аттестацию и бесплатное обучение. Программа реализуется региональным Министерством туризма.
- Подготовка квалифицированных специалистов, повышение качества туристских услуг – в числе приоритетных направлений госпрограммы Тверской области по развитию индустрии гостеприимства, - напомнили в областном правительстве.
Сдавать экзамены экскурсоводы будут 26 февраля. Им предстоит решить два задания и провести контрольную экскурсию, во время которой необходимо заинтересовывать слушателей и найти ответы на нестандартные вопросы.
Оценивать уровень подготовки и владение материалом будет экспертный совет из числа специалистов Министерства туризма и региональной ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Аттестованные экскурсоводы получат удостоверения, бейджи и будут внесены в список гидов на туристическом портале Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU