На храме «Неупиваемая Чаша» в Твери установят крест
А до этого отслужат молебен на его освящение
Всех желающих приглашают принять участие в этом знаменательном событии. Фото: Тверская епархия
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23 февраля в соборе в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» города Твери, что в микрорайоне «Южный» будет отслужен молебен на освящение креста и воздвижение его над строящимся собором.
Сразу после этого на храме будет установлен купол, а затем и сам крест.
Напомним, история собора довольно непростая. Храм строился почти 14 лет.
Всех желающих приглашают принять участие в этом знаменательном событии.
Адрес храма: ул. Королёва, д.5, корпус 1.
Начало в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU