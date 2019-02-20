2019-02-20T10:55:43+03:00
Общество

На храме «Неупиваемая Чаша» в Твери установят крест

А до этого отслужат молебен на его освящение
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Всех желающих приглашают принять участие в этом знаменательном событии. Фото: Тверская епархияВсех желающих приглашают принять участие в этом знаменательном событии. Фото: Тверская епархия
Изменить размер текста:

23 февраля в соборе в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» города Твери, что в микрорайоне «Южный» будет отслужен молебен на освящение креста и воздвижение его над строящимся собором.

Сразу после этого на храме будет установлен купол, а затем и сам крест.

Напомним, история собора довольно непростая. Храм строился почти 14 лет.

Всех желающих приглашают принять участие в этом знаменательном событии.

Адрес храма: ул. Королёва, д.5, корпус 1.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два юных рецидивиста похитили инструменты из припаркованного “ВАЗа” в Тверской области
Тверское суворовское военное училище планирует переехать в Мигалово
Лихач из Тверской области 200 часов будет работать на пользу государства
В Тверской области по-прежнему востребованы инженеры, слесари, строители и врачи
Браконьер за двух убитых лосей в Тверской области заплатит 800 тысяч рублей
В трамвайном парке Твери простаивает 24 вагона, а водителям предложили временно управлять троллейбусами
Пожилая женщина выпала из окна многоэтажки в Твери
50 экскурсоводов Тверской области бесплатно пройдут курсы по повышению квалификации
Два человека погибли и еще два пострадали во время пожара в Тверской области
Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Твери
Тверская спортшкола по видам гребли попала в тройку лучших Национальной спортивной премии
"Снежный десант" в этом году представят более 20 команд из разных районов Тверской области
Бывший директор школы Твери за взятку и присвоение денег получил штраф в 2,5 млн рублей
Финал VII областного конкурса «Танец, молодость, красота!» соберет 400 танцоров