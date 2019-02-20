Два человека погибли и еще два пострадали во время пожара в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-20T09:44:26+03:00

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В Торжке Тверской области 19 февраля сгорел жилой частный дом. Сообщение о пожаре на улице Гоголя спасатели получили в 20:00.

На место происшествия выехали 13 человек на пяти единицах техники. В 22:14 пожар удалось ликвидировать.

В пресс-службе УМЧС по Тверской области сообщили, что за это время огонь успел уничтожить деревянную обрешетку крыши по всей площади, также обгорели стены.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух погибших мужчин – 1972 и 1991 годов рождения.

Также в аварии пострадали женщина 1991 года рождения и мужчина 1981 года рождения. Их госпитализировали в больницу.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU