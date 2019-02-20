Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Твери

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-20T09:26:41+03:00

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Во вторник, 19 февраля, в Твери на улице Благоева в районе дома №6, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 68-летняя женщина. Авария случилась, когда на часах было около 16:00.

Дорожные полицейские выяснили, что 38-летний водитель "Audi A6" сбил 68-летнюю женщину, когда она пыталась перейти дорогу в неположенном месте. В зоне видимости потерпевший был пешеходный переход, но до дойти до него она так и не решилась.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с различными травмами была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU