Тверская спортшкола по видам гребли попала в тройку лучших Национальной спортивной премии

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-20T09:12:34+03:00

В 2018 году воспитанники школы взяли девять медалей на чемпионатах Европы и мира Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Спортсмены школы в 2018 году завоевали девять медалей на чемпионатах Европы и мира

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Тверская спортшкола по видам гребли имени Олимпийской чемпионки Серединой вошла в тройку лидеров ежегодной Национальной спортивной премии в области физкультуры в категории «Лучшая спортивная школа».

В 2018 году воспитанники школы взяли девять медалей на чемпионатах Европы и мира: четыре «золота», три «серебра» и две «бронзы». Например, Артём Кузахметов в байдарке-двойке на чемпионате мира в Португалии завоевал первое для тверских гребцов «золото» за последние 23 года.

Напомним, что в 2019 году планирует отремонтировать дорогу с линией освещения от Краснофлотской набережной до спортшколы по видам гребли. А также в адресную инвестиционную программу Тверской области включено строительство спортивного центра по видам гребли на Волге (на базе школы) и гребной базы на Тверце.

ИСТОЧНИК KP.RU