"Снежный десант" в этом году представят более 20 команд из разных районов Тверской области

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-20T08:42:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области пройдет традиционная гражданско-патриотическая акция "Снежный десант". Участие в ней примет 21 команда из Лихославльского, Андреапольского, Бежецкого, Бологовского, Вышневолоцкого, Кесовогорского, Конаковского, Краснохолмского районов, Твери, Вышнего Волочка, Удомли, Торжка и ЗАТО "Солнечный".

Пройдет мероприятие 21 февраля в Лихославльском районе. В программе – смотр строя и песни, соревнования по стрельбе, силовой подготовке, разборка-сборка автомата, а также лыжная гонка (юношам – 3 километра, девушкам -2).

Участники также должны подготовить "Боевой листок", посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU