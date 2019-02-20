2019-02-20T08:07:48+03:00
Общество

Бывший директор школы Твери за взятку и присвоение денег получил штраф в 2,5 млн рублей

Мужчина признался, что брал деньги, потому что мало зарабатывал
Виктория ЖУКОВА
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Подсудимый свою вину признал в полном объёмеПодсудимый свою вину признал в полном объёмеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пролетарский районный суд Твери назначил наказание бывшему директору школы. Николая Торского обвинили в получении взятки и присвоении бюджетных средств.

По версии следствия, в сентябре 2016 года директор школы поселка Васильевский Мох через посредников договорился с двумя фирмами о ремонте двух помещений в учреждении: актового зала и лестничного пролёта .

После ремонта Торский получил от мастеров 160 тысяч рублей в качестве содействия за получение заказа.

Позже мужчина перешел работать в МБОУ «Центр образования №49». В тверской школе он составлял фиктивные табеля учёта рабочего времени. В документы директор вносил ложные сведения о работе дворника, которого фактически не было. А его зарплату руководитель забирал себе. В период со 2 ноября 2017 года по 8 мая 2018 он присвоил около 54,5 тысяч рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что подсудимый свою вину признал в полном объёме. Он признался, что взял деньги из-за тяжелого материального положения. Суд назначил мужчине штраф в размере 2,5 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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