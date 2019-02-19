Финал VII областного конкурса «Танец, молодость, красота!» соберет 400 танцоров
2 марта в ДК "Пролетарка" Твери пройдет финал VII областного конкурса современного молодежного танца «Танец, молодость, красота!». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества.
«Танец, молодость, красота» - это праздник талантливой молодежи, который соберет более 400 участников со всей Тверской области.
В финале конкурса примут участие 23 любительских хореографических коллектива из разных муниципальных образований Тверской области.
Председатель жюри VII областного конкурса современного молодежного танца «Танец, молодость, красота!» Динара Абдулина - хореограф, специалист отдела театрального искусства и детского художественного творчества, Государственного Российского Дома народного творчества Москвы.
- Современный танец - это прекрасный способ рассказать миру о себе. Каждое хореографическое направление наполнено безграничными возможностями для самовыражения и развития. Приглашаем всех любителей хореографического искусства на Гала-концерт! - приглашают организаторы.
Начало в 12.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU