Праздник русского романса «Продлись, очарование» пройдет в Твери
5 марта Тверской областной Дом народного творчества проводит Областной праздник русского романса «Продлись, очарование».
В мероприятии принимают участие следующий коллективы: ансамбль солистов академического пения «Грезы» ДК «Химволокно» Твери, солисты ДК «Сельмаш» Бежецкого района, ансамбль народной вокальной студии «Струны души» Кимрского района, солист народной хоровой академической капеллы Андрей Кирпу ДК "Пролетарка" Твери, ансамбль народной музыки «КалиNа-ART» ТОДНТ, специальные гости мероприятия - солисты Тверской академической областной филармонии Заслуженный артист РФ Виктор Николаевич Сухов и Заслуженная артистка РФ Ирина Александровна Гефеле.
ТОДНТ
Тверь ул. Советская д. 42
5 марта в 16.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU