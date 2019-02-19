2019-02-19T19:37:53+03:00
Общество

Главные врачи Тверской области вновь идут учиться

20 февраля в Центре практической подготовки организаторов здравоохранения пройдет второе занятие для главных врачей
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Цель занятий - повышение уровня квалификации главных врачей регионаЦель занятий - повышение уровня квалификации главных врачей регионаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Центр практической подготовки организаторов здравоохранения создан на базе областной клинической больницы. Цель его работы - повышение уровня квалификации главных врачей региона.

Первое занятие прошло в январе 2019 года. Занятия включают в себя лекции, дискуссии, круглые столы, тренинги, практические занятия, семинары, по окончании которых врачи пишут курсовую работу. В конце года главврачей ждёт аттестация.

Программа второго занятия будет довольно насыщенной - сообщает пресслужба регионального министерства здравоохранения. На занятии рассмотрят вопросы, посвящённые онкологическим заболеваниям. Запланированы практические занятия: круглый стол по вопросам тарифного соглашения, мастер-класс по особенностям применения в учреждениях здравоохранения Федерального закона № 44-ФЗ при организации закупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Праздник русского романса «Продлись, очарование» пройдет в Твери
Пожарные спасали людей из горящего дома в Тверской области с помощью трехколенной лестницы
Мужчина похитил телевизор из дома жительницу Тверской области
"Контроль трезвости" в минувшие выходные не прошли 54 водителя в Тверской области
Суд избрал меру пресечения ответственному за обрушение навеса в центре Твери
Более 2300 жителям Тверской области компенсировали покупку оборудования для подключения к цифровому телевидению
Больше всего дорог в этом году отремонтируют в Заволжском районе Твери
«Горячая линия» по вопросам детского питания работает в Тверской области
Жители хотят видеть Тверь "современной и европейской", с большим количеством парков и набережных
Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие дни в Тверской области
Главу муниципалитета в Тверской области штрафовали за нарушение бюджетного законодательства
Автоинспекторы массово эвакуировали нарушителей с Привокзальной площади в Твери
23 февраля Тверской театр драмы приглашает на «Двенадцать стульев»
Трое молодых людей совершили шесть краж в Тверской области
По обвинению в убийстве 67-летней супруги арестован житель Твери
Театрам Тверской области в 2019 году направят более 27 млн рублей
Жители Тверской области смогут пожаловаться следователям СК на некачественные медицинские услуги
21-летний парень ограбил пожилую женщину на улице в Твери
В доме у жительницы Твери полицейские обнаружили наркотики