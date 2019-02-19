Главные врачи Тверской области вновь идут учиться

СЕГОДНЯ 19:37 2019-02-19T19:37:53+03:00

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Центр практической подготовки организаторов здравоохранения создан на базе областной клинической больницы. Цель его работы - повышение уровня квалификации главных врачей региона.

Первое занятие прошло в январе 2019 года. Занятия включают в себя лекции, дискуссии, круглые столы, тренинги, практические занятия, семинары, по окончании которых врачи пишут курсовую работу. В конце года главврачей ждёт аттестация.

Программа второго занятия будет довольно насыщенной - сообщает пресслужба регионального министерства здравоохранения. На занятии рассмотрят вопросы, посвящённые онкологическим заболеваниям. Запланированы практические занятия: круглый стол по вопросам тарифного соглашения, мастер-класс по особенностям применения в учреждениях здравоохранения Федерального закона № 44-ФЗ при организации закупок.

ИСТОЧНИК KP.RU