2019-02-19T19:19:19+03:00
Общество

Пожарные спасали людей из горящего дома в Тверской области с помощью трехколенной лестницы

Эвакуированы были восемь человек
Виктория ЖУКОВА
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Огнеборцы вывели людей на свежий воздух и передали в руки прибывших врачейОгнеборцы вывели людей на свежий воздух и передали в руки прибывших врачейФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области пожарные в очередной раз продемонстрировали профессиональную и слаженную работу. Отделения пожарно-спасательной части № 9 18 февраля выехали тушить сильный пожар в жилом доме на улице Демьяна Бедного в Вышнем Волочке.

Прибыв на место, спасатели увидели горение квартиры на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Из здания оперативно были эвакуированы восемь человек, один из которых пришлось спасать при помощи трехколенной лестницы.

- Огнеборцы вывели людей на свежий воздух и передали в руки прибывших врачей, - сообщили в ведомстве.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям Верхневолжья, что правила пожарной безопасности в быту следует соблюдать неукоснительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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