2019-02-19T18:36:10+03:00
Происшествия

Мужчина похитил телевизор из дома жительницу Тверской области

За это ему грозит до шести лет колонии
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина сознался в содеянном.Мужчина сознался в содеянном.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области у 63-летней женщины обокрали дом. Вор проник в жилье, когда хозяйки не было дома и забрал телевизор, стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что злоумышленник забрался в чужой дом, выставив деревянную оконную раму. Также было составлено описание похищенного имущества и опрошены соседи.

В течение дежурных суток полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Конаковского района.

Мужчина сознался в содеянном. По факту «Кражи» возбуждено уголовное дело – сообщили в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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