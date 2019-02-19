2019-02-19T18:00:17+03:00
Общество

"Контроль трезвости" в минувшие выходные не прошли 54 водителя в Тверской области

Автомобилисты продолжают садиться за руль пьяными, создавая опасность для других участников дорожного движения
Виктория ЖУКОВА
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Водители продолжают нарушать ПДДВодители продолжают нарушать ПДДФото: Василий ХОДАРЕВ
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Традиционно в выходные, с 15 по 17 февраля на дорогах Тверской области проходило профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». За это время автоинспекторы задержали 54 водителя, которые управляли транспортными средствами под «мухой».

В Твери были остановлены 10 водителей с признаками опьянения.

Напомним, что в минувшие выходные произошло несколько аварий по вине пьяных водителей.

В связи с этим Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей региона исключить управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если же Вы стали свидетелем того, как пьяный человек садиться за руль автомобиля, сообщите об этом по телефонам дежурной части ГИБДД: 8(4822)58-59-00, 58-04-00. (назвать надо марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения).

ИСТОЧНИК KP.RU

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