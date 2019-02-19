"Контроль трезвости" в минувшие выходные не прошли 54 водителя в Тверской области
Традиционно в выходные, с 15 по 17 февраля на дорогах Тверской области проходило профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». За это время автоинспекторы задержали 54 водителя, которые управляли транспортными средствами под «мухой».
В Твери были остановлены 10 водителей с признаками опьянения.
Напомним, что в минувшие выходные произошло несколько аварий по вине пьяных водителей.
В связи с этим Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей региона исключить управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Если же Вы стали свидетелем того, как пьяный человек садиться за руль автомобиля, сообщите об этом по телефонам дежурной части ГИБДД: 8(4822)58-59-00, 58-04-00. (назвать надо марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения).
ИСТОЧНИК KP.RU