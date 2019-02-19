Более 2300 жителям Тверской области компенсировали покупку оборудования для подключения к цифровому телевидению

СЕГОДНЯ 16:48 2019-02-19T16:48:10+03:00

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Уже 2339 жителей Тверской области получили компенсацию за приобретенное оборудование для подключения к цифровому телевидению. За выплатами в 2018 году обратилось 1310 человека, а в 2019 - еще 1029 граждан. Общая сумма, направленная на эти цели из областного бюджета, составила более 2,3 млн рублей. Всего выделено - 6 млн рублей.

Компенсация составляет не более 1000 рублей. Она предоставляется жителям региона с низким уровнем дохода. Получить деньги можно за покупку оборудования в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.

Напомним, Тверская область первая перешла на цифровое телевидение.

ИСТОЧНИК KP.RU