2019-02-19T16:48:10+03:00
Общество

Более 2300 жителям Тверской области компенсировали покупку оборудования для подключения к цифровому телевидению

Получить 1000 рублей могут граждане с низким уровнем дохода
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Тверская область первая перешла на цифровое телевидениеТверская область первая перешла на цифровое телевидениеФото: Олег АДАМОВИЧ
Изменить размер текста:

Уже 2339 жителей Тверской области получили компенсацию за приобретенное оборудование для подключения к цифровому телевидению. За выплатами в 2018 году обратилось 1310 человека, а в 2019 - еще 1029 граждан. Общая сумма, направленная на эти цели из областного бюджета, составила более 2,3 млн рублей. Всего выделено - 6 млн рублей.

Компенсация составляет не более 1000 рублей. Она предоставляется жителям региона с низким уровнем дохода. Получить деньги можно за покупку оборудования в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.

Напомним, Тверская область первая перешла на цифровое телевидение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные спасали людей из горящего дома в Тверской области с помощью трехколенной лестницы
Мужчина похитил телевизор из дома жительницу Тверской области
"Контроль трезвости" в минувшие выходные не прошли 54 водителя в Тверской области
Суд избрал меру пресечения ответственному за обрушение навеса в центре Твери
Больше всего дорог в этом году отремонтируют в Заволжском районе Твери
«Горячая линия» по вопросам детского питания работает в Тверской области
Жители хотят видеть Тверь "современной и европейской", с большим количеством парков и набережных
Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие дни в Тверской области
Главу муниципалитета в Тверской области штрафовали за нарушение бюджетного законодательства
Автоинспекторы массово эвакуировали нарушителей с Привокзальной площади в Твери
23 февраля Тверской театр драмы приглашает на «Двенадцать стульев»
Трое молодых людей совершили шесть краж в Тверской области
По обвинению в убийстве 67-летней супруги арестован житель Твери
Театрам Тверской области в 2019 году направят более 27 млн рублей
Жители Тверской области смогут пожаловаться следователям СК на некачественные медицинские услуги
21-летний парень ограбил пожилую женщину на улице в Твери
В доме у жительницы Твери полицейские обнаружили наркотики