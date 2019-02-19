2019-02-19T16:30:08+03:00
Общество

Больше всего дорог в этом году отремонтируют в Заволжском районе Твери

Сейчас ведётся подготовка к ремонтной кампании
Виктория ТУШКОВА
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Общая протяжённость ремонтируемых участков составит более 33 километровОбщая протяжённость ремонтируемых участков составит более 33 километровФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Благодаря участию в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а так же финансовым вливаниям из областной казны в Твери запланирован ремонт дорог на общую сумму более 1,5 млрд рублей - сообщает администрация города.

В рамках реализации нацпроекта планируется провести работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 840 млн рублей. Общая протяжённость участков дорог, планируемых к ремонту, составляет более 33 километров.

Основное внимание при отборе было уделено Заволжскому району, так как он не попал в масштабные ремонтные программы прошлых лет.

Планируется отремонтировать участки улиц Хромова, Паши Савельевой, Академика Ту-полева, Хрустальной, Благоева, Горького, Фадеева, Орджоникидзе, Лермонтова, Машинистов, Освобождения, Оснабрюкской, Бебеля, Андрея Дементьева, Бориса Полевого, Строителей, набережной Афанасия Никитина, а также бульвара Профсоюзов, Октябрьского проспекта и проспекта Победы, Артиллерийского переулка, Зелёного проезда и Рябеевского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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