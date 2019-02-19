2019-02-19T16:16:52+03:00
Общество

«Горячая линия» по вопросам детского питания работает в Тверской области

На неё можно будет пожаловаться или внести пожелания относительно меню в детских учреждениях
Виктория ТУШКОВА
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Звонки будут принимать до 5 марта 2019 года.Звонки будут принимать до 5 марта 2019 года.Фото: Ольга Крыльцова
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Телефоны «горячей линии» будут принимать информацию о проблемах, связанных с питанием детей в детских образовательных, медицинских и социальных учреждениях, а также пожелания относительно детского меню — сообщает пресс-служба Правительства региона.

Акция организована региональной общественной палатой и уполномоченным по правам ребёнка в Тверской области.

Телефоны «горячей линии»:

8 (4822) 32-11-42 и 8 (4822) 34-79-35.

Звонки будут принимать до 5 марта 2019 года. Телефон работает по будням с 9:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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