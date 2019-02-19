2019-02-19T16:02:08+03:00
Общество

Жители хотят видеть Тверь "современной и европейской", с большим количеством парков и набережных

Тверитяне приняли участие в открытом анкетировании
Виктория ЖУКОВА
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Главной ценностью для тверитян является семьяГлавной ценностью для тверитян является семьяФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери сотрудники администрации города подвели итоги открытого анкетирования по социально-экономическим вопросам. Отвечали жители в январе-феврале 2019 года на официальной сайте администрации и в социальных сетях.

Участие в анкетировании приняли более 2000 человек, среди которых преобладает молодежь от 18 до 34 лет. 79% респондентов сообщили о наличии высшего образования, ещё 14% – о среднем специальном либо техническом.

Также 78% участников опроса указали, что имеют постоянное место работы; 10% отнесли себя к «учащимся»; 2%, 4% и 6% – к «безработным», «домохозяйкам» и «пенсионерам», соответственно.

В администрации Твери сообщили, что главной ценностью для тверитян является семья. Именно такой ответ в качестве «жизненных приоритетов» выбрали 87% человек, за «здоровье» проголосовали 83%, а за «материальное благополучие» – 73%.

Выбрали жители и наиболее, по их мнению, актуальные проблемы города. На первых местах – сферы жилищно-коммунального (71%) и дорожного (65%) хозяйства, далее - здравоохранение (57%) и низкий уровень доходов (65%).

Большинство граждан хотели бы видеть Тверь «современной и европейской» (68%), а 55% проголосовали за «экогород», еще 47% - за «креативный (молодёжный) город».

60% ответивших высказались за создание новых городских парков, скверов, зелёных зон и набережных. 44% горожан считают важным создание пешеходной инфраструктуры, столько же выступаю за благоустройство дворовых территорий.

Ответы на данный опрос будут учитываться при выработке стратегии социально-экономического развития муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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