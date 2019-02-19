2019-02-19T15:19:39+03:00
Происшествия

Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие дни в Тверской области

На дорогах будет снежно и скользко
Виктория ЖУКОВА
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На дорогах будет снежно и скользкоНа дорогах будет снежно и скользкоФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области в ближайшие дни прогнозируется непогода. По информации синоптиков в среду, 20 февраля будет идти мокрый снег. А 21 и 22 февраля температура воздуха упадет до -8 градусов и на дорогах станет скользко.

Госавтоинспекции Тверской области рекомендует водителям удвоить внимательность. На дорогах следует быть осторожными и строго соблюдать правила, скоростной режим и безопасную дистанцию. В гололед нельзя делать резких маневров, а при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам сбрасывать скорость лучше заранее. Наиболее вероятно образование наледи на мостах, путепроводах и на эстакадах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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