Главу муниципалитета в Тверской области штрафовали за нарушение бюджетного законодательства
В Тверской области после проверки прокуратуры Максатихинского района должностное лицо было привлечено к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
Установлено, что администрация муниципалитета заключила контракт на выполнение капитального ремонта сетей теплоснабжения от квартальной котельной в доме №16 по улице Железнодорожная до объектов поставки теплоносителя. Затраты на работы составили более 2 млн рублей.
Однако в бюджете района на момент заключения контракта на указанные работы было предусмотрено только 500 тысяч рублей. Глава администрации все равно заключил муниципальный контракт и принял бюджетные обязательства при отсутствии средств, тем самым поставив под сомнение возможность своевременной его оплаты.
В областной прокуратуре сообщили, что по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций виновному лицу назначило штраф в 20 тысяч рублей.
Решение уже вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU