2019-02-19T14:35:25+03:00
Общество

Главу муниципалитета в Тверской области штрафовали за нарушение бюджетного законодательства

Сумма по контракту оказалась фактически в четыре раза больше, чем было предусмотрено
Виктория ЖУКОВА
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Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций виновному лицу назначило штраф в 20 тысяч рублей.Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций виновному лицу назначило штраф в 20 тысяч рублей.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Тверской области после проверки прокуратуры Максатихинского района должностное лицо было привлечено к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

Установлено, что администрация муниципалитета заключила контракт на выполнение капитального ремонта сетей теплоснабжения от квартальной котельной в доме №16 по улице Железнодорожная до объектов поставки теплоносителя. Затраты на работы составили более 2 млн рублей.

Однако в бюджете района на момент заключения контракта на указанные работы было предусмотрено только 500 тысяч рублей. Глава администрации все равно заключил муниципальный контракт и принял бюджетные обязательства при отсутствии средств, тем самым поставив под сомнение возможность своевременной его оплаты.

В областной прокуратуре сообщили, что по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций виновному лицу назначило штраф в 20 тысяч рублей.

Решение уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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