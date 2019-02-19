Автоинспекторы массово эвакуировали нарушителей с Привокзальной площади в Твери

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-19T14:02:38+03:00

Заезжать на территорию вокзала может только общественный транспорт

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В Твери утром 19 февраля автоинспекторы провели масштабный рейд на Привокзальной площади. Все автомобили, владельцы которых нарушили правила парковки, были эвакуированы. В итоге территория площади буквально опустела.

Напомним, подъезжать к зданию вокзала может только общественный транспорт (висит знак 3.1 "Въезд запрещён" или "Кирпич"). Жителям города и таксистам свои автомобили следует оставлять на специальной парковке. Штраф за неправильную парковку – 1500 рублей, а за въезд под знак – 500 рублей.

Рейд на Привокзальной площади сотрудники ГИБДД устроили по многочисленным просьбам водителей общественного транспорта. После того, как с въезда убрали бетонные блоки, автомобилисты вновь оккупировали территорию и мешают движению троллейбусов и автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU