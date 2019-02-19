23 февраля Тверской театр драмы приглашает на «Двенадцать стульев»

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-19T13:42:57+03:00

Великий комбинатор Остап Бендер в паре с Кисой Воробьяниновым начнут гонку за сокровищами мадам Петуховой. Фото: Геометрия

Изменить размер текста: A A

Лучший подарок – это впечатления. Поэтому в День защитника Отечества Тверской театр драмы предлагает посетить инсценировку культового романа нескольких десятилетий – музыкальную комедию «Двенадцать стульев» по Ильфу и Петрову в постановке Александра Павлишина.

23 февраля на большой сцене Театра драмы великий комбинатор и авантюрист Остап Бендер в паре со своим компаньоном Кисой Воробьяниновым начнут гонку за сокровищами мадам Петуховой. Помимо двух главных героев на сцене, остальные образы из романа исполнят ровно 12 артистов.

Особый подход театра к постановке, инсценировка, яркий актёрский состав, оригинальные музыка и песенные тексты, хореография и сценография с мая 2018 года (когда и состоялась премьера - Ред.) уже заслужили любовь театралов.

Цена билетов - от 200 до 800 рублей. Начало в 17.00.

Также Театр драмы приглашает на ближайшую премьеру: 8, 9, 10 марта на подмостки взойдёт ретро-комедия по В.М. Шукшину «Энергичные люди» в постановке Александра Сафронова.

Помимо двух главных героев остальные образы исполнят ровно 12 артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU