Трое молодых людей совершили шесть краж в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-19T13:27:44+03:00

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В Тверской области 59-летний житель Старицкого района сообщил в полицию о краже. Из его машины была похищена аккумуляторная батарея.

Оперативники провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также опросили возможных свидетелей и очевидцев. Местные жители рассказали сотрудникам полиции, что видели возле автомобиля потерпевшего троих неизвестных молодых людей.

Полицейские проверили полученную информацию и задержали подозреваемых у пункта приёма металла в Старицком районе. Оказалось, что парни в возрасте от 18 до 20 лет, нигде не работают и живут в Ржеве. Они причастны еще к шести эпизодам краж на территории Тверской области.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что задержанные признали свою вину. Похищенное имущество они сдавали в пункты металлоприёма, а деньги тратили на собственные нужды. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU