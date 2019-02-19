2019-02-19T12:53:25+03:00
Происшествия

По обвинению в убийстве 67-летней супруги арестован житель Твери

Мужчина действовал в состоянии алкогольного опьянения
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Убийство произошло во время ссорыУбийство произошло во время ссорыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Твери следователи СК ходатайствовали об избрании в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве супруги, меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 15 февраля текущего года мужчина, выпив алкоголь, поругался со своей 67-летней супругой. В момент конфликта они находились в квартире дома, расположенного по улице Георгиевской Твери.

Мужчина разозлился, схватил ружье и выстрелил в область груди, а затем спины женщины. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24