По обвинению в убийстве 67-летней супруги арестован житель Твери

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-19T12:53:25+03:00

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В Твери следователи СК ходатайствовали об избрании в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве супруги, меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 15 февраля текущего года мужчина, выпив алкоголь, поругался со своей 67-летней супругой. В момент конфликта они находились в квартире дома, расположенного по улице Георгиевской Твери.

Мужчина разозлился, схватил ружье и выстрелил в область груди, а затем спины женщины. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU